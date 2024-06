Blankenhain. Im ruhigen Resort in Blankenhain droht Southgate & Co. Unruhe

Kurz nach Mitternacht waren Englands Kicker nach Flug und Busfahrt wieder in ihrem Quartier: im Spa & Golf-Resort Weimarer Land. Dort, wo sie sich sehr wohlfühlen. Dort, wo sie nun aber einige Kritik aushalten müssen. Dem schmeichelhaften 1:0 über Serbien folgte für die minimalistischen Three Lions in Frankfurt/ Main ein 1:1 gegen Dänemark. Erneut war das Ergebnis das Beste für einen der großen Turnierfavoriten.

Auch Harry Kane, der zwar einen Treffer erzielte, mit einem Fehlpass aber auch das Gegentor initiierte und darüber hinaus kaum in Erscheinung trat, enttäuschte. „Ich weiß, dass es zu Hause wahrscheinlich viel Lärm geben wird, aber das haben wir auch bei der letzten EM erlebt“, sagte der Star-Angreifer des FC Bayern, der sogar ausgewechselt wurde.

Dass England wie 2021 erneut das Finale erreicht, ist jedenfalls bisher nicht absehbar. Deshalb räumt auch Trainer Gareth Southgate ein: „Unser Niveau muss höher werden. Das ist meine Verantwortung.“ Der Hauptvorwurf an ihn ist, dass das Potenzial mit der zu defensiven Ausrichtung nicht ausgeschöpft wird.

Bis zum letzten Gruppenspiel am Dienstag in Köln gegen Slowenien könnten dem 53-Jährigen deshalb unruhige Tage bevorstehen. Trotz der Ruhe, die er mit seiner Mannschaft im gelobten Resort in Thüringen findet.