Erfurt. Eine böse Überraschung erlebten Flugreisende am Erfurter Airport in der Nacht zum Samstag. Das ist passiert.

Verspätet - so stand es auf der Anzeigetafel des Flughafens Erfurt-Weimar für die 180 Passagiere des Fluges nach Palma de Mallorca in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Kurz nach Ferienbeginn hatten sich viele Familien auf den Weg zum Thüringer Airport gemacht, um die Reise auf die Insel im Mittelmeer anzutreten. Doch schon bei der Gepäckaufgabe folgte die erste unangenehme Überraschung. Man habe die Information bekommen, dass der Flieger defekt sei und ausgetauscht werden müsse, hieß es. Von einem verspätetem Abflug von mindestens zweieinhalb Stunden war die Rede.

Doch kurz vor dem geplanten Abflug um 4.00 Uhr morgens machte eine Nachricht auf dem Smartphone einiger Passagiere die Runde: Der Flug auf die Sonneninsel sei annulliert. „Wir wissen noch nichts Genaues und warten auf Informationen der Fluggesellschaft“, erklärten Mitarbeiter des Flughafens den wartenden Reisenden.

Doch kurz darauf folgt die offizielle Mitteilung, der Flug wurde annulliert und das aufgegebene Gepäck, könne in kleinen Gruppen nun wieder abgeholt werden. Wie es jetzt weitergeht, will ein kleiner Junge von seinem Vater wissen, doch der ist ratlos und kann nur mitteilen, dass er dies auch nicht wisse.

Das gilt auch für die Beschäftigten am Erfurter Flughafen. „Wenden Sie sich bitte an ihren Reiseveranstalter oder die Airline“, lautet die Auskunft. Doch die hat keine Beschäftigten in der Nachtschicht, „Sie rufen außerhalb unserer Servicezeiten an, versuchen Sie es gern später wieder“, hören Flugreisende in dieser Nacht.

Und so bleibt den Urlaubern - statt dem erhofften Start in die Ferien und die Sonne - nur der Weg zurück zu ihrem Auto im Dauerregen Thüringens.