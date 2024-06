Blankenhain. Positive Wahrnehmung von Thüringen hat sich deutlich erhöht. Ein Millionenpublikum wurde erreicht, Thüringen ist als herzlicher Gastgeber und attraktives Bundesland in den Fokus gerückt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich in Thüringen, im Spa & Golf Resort Weimarer Land in Blankenhain, die Grundlage für den Achtelfinaleinzug bei der Fußball-Europameisterschaft geholt. Der ist nach dem 1:1 gegen die Schweiz als Gruppenerster perfekt.

Ein Millionenpublikum erreicht

Doch auch der Freistaat hat erheblich von Nagelsmann & Co. profitiert. Das bestätigt eine bundesweite Meinungsumfrage. Die besagt, dass das fünftägige Camp Ende Mai das Image des Freistaats und die Begleitkampagne des Landesmarketings die Wahrnehmung Thüringens deutlich verstärkt haben. Ein Millionenpublikum wurde erreicht, Thüringen ist als herzlicher Gastgeber und attraktives Bundesland in den Fokus gerückt.

Assoziation mit positiven Attributen

Das belegt eine vom Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführte Wirkungsmessung. Der Anteil der Deutschen, die das Trainingslager in Thüringen verorten konnte, stieg von 3 Prozent kurz vor der Anreise der Mannschaft auf 31 Prozent nach der Abreise. Zudem wird Thüringen bei den Befragten nun noch mehr mit positiven Attributen wie Kultur (plus 9,7 Prozent), Geschichte (plus 6,9) und Natur (plus 6,8) assoziiert. Personen, die von dem Trainingslager gehört haben, zeigen zudem eine größere Offenheit dafür, Thüringen als Ort für Erholung (plus 5) und Urlaub (plus 2,2) in Betracht zu ziehen - laut Umfrage insgesamt mehr als 40 Prozent der Deutschen.

„Unsere Investition ins Marketing und die langfristig nutzbare Infrastruktur sowie die Realisierung des Pressezentrums mit etwa 200 Journalisten zahlen sich bereits jetzt aus“, bilanziert Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Immerhin 34,2 Prozent der Deutschen haben die Berichterstattung über das Trainingslager wahrgenommen.

England übernachtet in Thüringen

Unter Federführung des Ministeriums hatte die Landesentwicklungsgesellschaft verschiedene Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt. Dazu zählen insbesondere die Sanierung des städtischen Sportplatzes und des Schlossplatzes in Blankenhain sowie der Aufbau und Betrieb des Medienzentrums – finanziert aus den vom Land zugewiesenen Sondermitteln von rund 1,5 Millionen Euro. Unter dem Motto „Den Feinschliff holt sich das DFB-Team in Thüringen“ beinhaltete die Begleitkampagne des Landesmarketings eine Vielzahl von Maßnahmen: Dazu gehörten die werbliche Gestaltung und umfassende Kommunikationsaktivitäten. Der Kampagnen-Trailer wurde über 107.000-mal auf YouTube aufgerufen und erhielt zusätzliche Reichweite durch Platzierungen in DFB-Livestreams mit zirka 230.000 Aufrufen.

Und Thüringen ist weiter im Blickfeld der Fußballwelt. Die englische Nationalmannschaft nutzt das Spa & Golf Resort Weimarer Land als Basiscamp für die Europameisterschaft und fühlt sich dort nach Angaben der Spieler sehr wohl. Eine gute Chance für Thüringen, sein Gastgeber-Image auch international zu festigen.

