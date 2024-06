Erfurt. Gewitter sind in der Nacht über Thüringen gezogen. Es gab ersten Angaben zufolge keine größeren Schäden.

Die Gewitter haben in Thüringen nach einer ersten Bilanz keine größeren Schäden angerichtet. Außer „hier und da ein paar umgestürzten Bäumen und zum Teil verdreckten Fahrbahnen“ habe es zunächst keine größeren Einsätze in der Nacht gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen mit.

Gewitter sollen nordostwärts abziehen

Der DWD hatte vor Gewitter mit Unwetter-Potenzial in der Nacht zu Sonntag gewarnt. Diese Warnung galt für die Kreise Altenburger Land, Greiz, Saale- Holzland-Kreis, Saale-Orla sowie die Stadt Gera in der Zeit zwischen 2 Uhr bis 8 Uhr. Örtlich warnte der DWD zum Beispiel vor Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter.

Laut DWD sollen die Gewitter am Sonntagmorgen dann voraussichtlich nordostwärts abziehen. Das Gefahren- und Schadenspotenzial sei damit deutlich erhöht, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes von Samstag.

Mehr zum Thema

dpa