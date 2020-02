Plakat-Aktion zum Kinderschutz im Weimarer Land

Mit einer neuen Plakataktion geht das Netzwerk „Frühe Hilfen/Kinderschutz Weimarer Land“ in diesen Tagen an die Öffentlichkeit. Deren Motto lautet: „Sag Nein zu Gewalt!“.

Zweck dieser Aktion ist es nach Auskunft von Denise Nolte vom Netzwerk Frühe Hilfen, die Sensibilisierung für dieses wichtige Thema weiter zu erhöhen. Deshalb werden die Plakate in Schulen, Arztpraxen, Kindergärten und sonstigen sozialen Einrichtungen zu sehen sein.

Dass das sinnvoll ist, belegen die Zahlen. So gab es im vergangenen Jahr insgesamt 71 sogenannte Kinderschutz-Meldungen an das Jugendamt des Kreises Weimarer Land. Im Jahr davor waren es nach Auskunft des Amtes insgesamt 67 Meldungen. Wohlgemerkt – das waren nur die offiziell angezeigten Vorfälle. Auch in diesem Jahr ist das Jugendamt bereits wieder mit rund zehn Fällen konfrontiert, wobei fünf ein Überhang aus 2019 sind.

Die Hinweise kommen in der Regel aus der Bevölkerung, von der Polizei oder auch von Ärzten. Häufig handelt es sich um blaue Flecke oder sonstige auffällige Erscheinungen am Körper eines Kindes, für die es keine schlüssige Erklärung gibt.

Gewalt an Kindern sei also nach wie vor ein Thema, bestätigt Denise Nolte. Deshalb gebe es im Weimarer Land inzwischen auch schon 19 Kinderschutz-Fachkräfte an Kindertagesstätten, die entsprechend geschult wurden. So geht es beispielsweise darum, Anzeichen für Gewalt an Kindern frühestmöglich zu erkennen. Nicht immer handele es sich schließlich um körperliche Gewalt. Vielmehr könne es auch seelische, psychische oder auch sexuelle Gewalt sein, sagt Denise Nolte. Perspektivisch soll es jedenfalls in jeder Einrichtung eine solche Kinderschutzfachkraft geben.

Das achte Sozialgesetzbuch Paragraf 8 sei an dieser Stelle sehr hilfreich, weil sich aus ihm ergebe, wie bei Anzeichen von Gewalt an Kindern zu verfahren ist. So gibt es einen festgelegten Algorithmus bei Kindeswohlgefährdung, etwa die Hinzuziehung des Jugendamtes. Auch geregelt ist dort die Beratung von Personen und Trägern – etwa Sportvereine –, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und die eine Kindeswohlgefährdung sehen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung verwies Denise Nolte auch darauf, dass es sich immer wieder darum drehe, Tabus zu brechen, zu ermutigen, die Dinge offen anzusprechen. Nichts zu verschweigen, das sei wichtig, zum Wohle der Kinder.