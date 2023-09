Podcast „Hollitzer trifft“: Mathias Pletz über den Fortgang von Corona und die kommende Infektionssaison

Prof. Mathias Pletz ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum in Jena. Während der Pandemie war er ein überregional gefragter Experte und beriet unter anderem die Politik. Im Podcast spricht er mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer über...

...den erneuten Anstieg der Corona-Infektionen: Die Fälle nehmen wieder zu. Wir sehen zwar noch keine Patienten in der Klinik. Es gibt aber wieder leichtere Erkrankungen im privaten Umfeld, die ambulant austherapiert werden.

...neue Methoden der Virus-Überwachung: Eine gute Idee ist das Abwasser-Monitoring als neues Überwachungstool. Mehr als 50 Kläranlagen beteiligen sich und berichten wöchentlich. Corona wird über den Stuhl ausgeschieden. In der Kläranlage bekommt man einen Überblick über die gesamte Gemeinde, die angeschlossen ist. Tatsächlich sehen wir da gerade, dass die Viruslast wieder zunimmt.

Mathias Pletz rechnet nicht mehr mit vielen schweren Verläufen. von Covid 19. Foto: Hanno Müller

...neue Virus-Varianten: 2020 gab es die Wuhan-Variante, 2021 kamen Alpha und Delta, letztere brachte die Krankenhäuser an die Grenze der Belastungsfähigkeit, obwohl die Inzidenzen gar nicht so hoch waren. 2022 folgte Omikron, vermutlich eingetragen über Dänemark. Inzwischen sehen wir statt neuer Varianten eher Subvarianten von Omikron, die parallel existieren. Eine richtige neue Corona-Welle ist derzeit nicht in Sicht.

...Impfen oder nicht Impfen: Die Corona-Impfung ist in die Regelimpfungen übergegangen. Die jährliche Wiederimpfung wird empfohlen für Menschen über 60, Menschen mit Begleiterkrankungen und in Heimen sowie für medizinisches Personal.

...die Bedrohung durch Long Covid: Für die Mehrzahl der Betroffenen mit dauerhaften Problemen nimmt die Belastung langfristig ab. Impfungen können auch das Risiko für Post-Covid-Ereignisse reduzieren.

...die Corona-Aussichten für die Herbst- und Wintermonate: Die Wellen verlaufen immer flacher, wie wir es auch von der spanischen Grippe kannten. Schwere Verläufe werden sehr selten sein, bei hoher Inzidenz wird es sie trotzdem geben. Generell sorgt die Grundimmunität durch Impfungen und Infektionen dafür, dass die Mehrzahl der Infektionen leicht verlaufen.

...die kommenden Infektionsmonate: Wie sie verlaufen, hängt auch vom menschlichen Verhalten ab. Generell wird das krankmachende Potenzial von Atemwegsinfektionen unterschätzt. Sie können das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle über längere Zeit erhöhen.