20 Lorenz Illing & Patrick Gromm | Selbstverantwortung

Tim Jäger hat es sich im Jahr 2017 zur Aufgabe gemacht, New Work bei dem Großkonzern Janssen Cilag GmbH einzuführen.

Die TAM-Akademie ist die älteste Trainer-Akademie Deutschlands, die sich 2016 neu positioniert hat und sich seitdem verstärkt auf Themen wie Modern Leadership und New Work konzentriert. Mit Hilfe der TAM könnt ihr Euch auch als New Work Facilitator ausbilden lassen. Lorenz Illing ist CEO und Patrick Gromm Head of Sales und Culture. Für beide begann die berufliche Laufbahn jedoch ganz anders. In der heutigen Folge erzählen sie Euch, wie sie als Trainer aktiv wurden, wie sie die TAM groß gemacht haben und was New Work in ihrem Unternehmen bedeutet. Außerdem geben sie Euch spannende Einblicke in ihre Perspektiven und hilfreiche Tipps, wie ihr durch Reflexion Eurer Kompetenzen ein Unternehmen finden könnt, das zu Euch passt.

