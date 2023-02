29 Vanessa Jobst-Jürgens | Über Kommunikation auf Augenhöhe

Jede Generation hat verschiedene Bedürfnisse. In ihrer New Work-Studie hat Vanessa Jobst-Jürgens empirische Beweise gesammelt.

Angefangen hat alles mit einer Studie zu New Work, aus der ein Buch wurde. Vielleicht kennt ihr es sogar: “New Work: Was relevante Arbeitnehmergruppen im Job wirklich wollen - eine empirische Betrachtung”. Eigentlich hatte Autorin Vanessa Jobst-Jürgens mit ihrer empirischen Untersuchung etwas ganz anderes im Sinn. Was genau hinter der Entstehung ihres Buches steckt, was sie herausgefunden hat und was sie vom New-Work-Hype hält, erzählt sie Euch heute. Das ist aber noch längst nicht alles. Also hört unbedingt rein!