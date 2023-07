Folge 49 - New Work Now

Folge 49 - New Work Now #49 Karin Lausch | Über mehr Sinn in der Arbeit

Karin spricht über New Work bei ihrem Arbeitgeber und wie spezifisches Fragen die richtigen Designs ermöglicht.

Verschiedene Branchen greifen den New Work-Ansatz immer mehr und mehr auf. Das New Work beispielsweise auch in einer Krankenkasse Fuß fassen kann, zeigt Karin Lausch. Bei der Techniker Krankenkasse gestaltet sie Themen wie New Leadership und Kultur- und Organisationsentwicklung. Im Gespräch erfahrt ihr, was Karin mit ihrem Team bisher erreicht hat, was natürlich auch Herausforderungen beinhaltet und wie wichtig die Identifikation mit der eigenen Arbeit sein sollte. Auch ihr LinkedIn-Auftritt und ihre Vereinbarkeit von Festanstellung und ihrer Selbstständigkeit als Executive Coach, Organisationsberaterin, Autorin und Speakerin werden thematisiert. Freut Euch Ansichten, die die Arbeitswelt positiv und sinnvoll unterstützen können.

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245