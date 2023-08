Folge 53 - New Work Now

Folge 53 - New Work Now #53 Leni Bolt | Über die Wirkung der eigenen Reflexion

Leni sagt, das Diversity nicht nur ein Trend sein sollte und spricht über das Thema Work-Life-Balance.

Wie könnt ihr ein gutes Zeitmanagement und mehr Achtsamkeit in Euren Arbeitsalltag integrieren? Expert:in in diesen beiden Bereichen, LinkedIn Top Voice 2023 und Work-Life-Coach:in Leni Bolt kann dies anhand eigener Erfahrungen und zahlreicher Praxisbeispiele beantworten. Neben Einblicken in Leni Bolts Meinung zum Thema Work-Life-Blending und zu mehr Diversity am Arbeitsplatz, erfahrt ihr auch mehr über die Erfolge der Netflix-Serie „Queer Eye Germany“. Und wenn ihr schon länger auf der Suche nach ein bisschen mehr Work-Life-Balance seid, aber noch nicht fündig geworden seid, hat Autor:in Leni Bolt vielleicht genau das Richtige für Euch. Mehr dazu jetzt in der neuen Folge!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245