Podcast - Road to Glory 127. Ben Zucker: „Es war aber ein langer Prozess, bis auch ich endlich `Heute nicht!´sagen konnte.“

Mein heutiger Gast ist Ben Zucker, der 2017 als Gast in Florian Silbereisens Show „Schlagercountdown" seinen ersten Fernsehauftritt hatte...

Mein heutiger Gast ist Ben Zucker, der 2017 als Gast in Florian Silbereisens Show „Schlagercountdown" seinen ersten Fernsehauftritt hatte. Danach nahm seine Karriere derart schnell an Fahrt auf, dass die Bezeichnung „von Null auf Hundert“ in seinem Fall fast schon untertrieben ist. Bens Debütsingle „Na und“ und das gleichnamige Album eroberten die Fans im Sturm und nebenbei kreierte er auch noch ein neues Genre: das des Rockschlagers.

Nach drei Longplayern, einem Edelmetall-Regen für mehr als 750.000 verkaufte Tonträger, fast 500 Millionen Streams und restlos ausverkauften Tourneen - u.a. auch an der Seite von Superstar Helene Fischer, die er 2018 bei ihrer Stadiontour begleitete, gibt es jetzt neue Musik von dem Mann mit der Reibeisenstimme: Auf „Heute nicht!“ kombiniert Ben Zucker Einflüsse aus Pop, Rock und Schlager mit tanzbaren Electro-Beats.

Wir sprechen über Zeiten, in denen Ben seinen Traum von einer Musikkarriere für immer begraben und dauerhaft in den Einzelhandel wechseln wollte, ein Sixpack mit Anfang 40, seine Leidenschaft für Fußball, die auch seine inzwischen elfjährige Tochter Ava geerbt hat und den Anbau von eigenem Gemüse.

Ben Zucker verrät, welcher Gedanke für ihn der Allerschlimmste wäre, was es wirklich mit der On-Off-Beziehung mit seiner Freundin auf sich hat, warum er von Berlin an die Ostsee gezogen ist und was die aktuell permanent schlechten News mit seiner nach eigener Aussage ebenso sensiblen wie naiven Seele machen.

