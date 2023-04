Begleiten Sie uns heute an einen malerischen Ort, zu einer ganz besonderen Quelle und vielen spannenden Geschichten drum herum. Unser Ziel ist der Drei-Quellen-Brunnen in Erfurt.

Episode 25 Schöne Orte in Thüringen: Der Drei-Quellen-Brunnen in Erfurt

Wenn es im Sommer so heiß ist, dass man es in der Stadt kaum noch aushält, dann zieht es viele Menschen in den Luisenpark im Südenwesten der Landeshauptstadt. Der Park verläuft, von der Alfred-Hess-Straße ausgehend in südwestlicher Richtung immer entlang des Gera-Flutgrabens.

Große Bäume spenden hier wohltuenden Schatten und erfrischende Kühle. Man findet Ruhe und bekommt den Kopf frei, zum Beispiel, um sich Gedanken über eine Attraktion des Parks zu machen: den bereits 1813 angelegten und heute neu gestalteten Drei-Quellen-Brunnen.

Hier sprudeln gleich drei Mineralquellen gleichzeitig – dicht nebeneinander. Bis zur Errichtung des Brunnens hatten die drei Quellen natürliche Austritte und ihr Wasser floss direkt in die Gera.

Im Volksmund wird die Quelle statt Drei-Quellen-Brunnen auch gern - umgekehrt - Drei-Brunnen-Quelle genannt wird. Oder auch Dreienbrunnenquelle . Eine Erklärung dafür ist die Interpretation des Erfurter Botanikers Friedrich Adolph Haage. Er hebt hervor, dass die vom Grundwasser gespeisten Quellen auch bei Trockenheit nicht versiegen. Deshalb – so seine Argumentation – leite sich der Name Dreienbrunnenquelle nicht von der Zahl Drei sondern von den Worten „Treue Brunnen“ ab.

Wie dem auch sei. Mit seinem salzhaltigen Wasser ist er auf jeden Fall der einzige Mineralbrunnen in der Landeshauptstadt. Auf einem Schild wird – neben den technischen Daten der Wasseranalyse und Angaben zur Geschichte des Brunnens – der Spruch zitiert:

„Wer davon trinkt, wird lange leben

und wenig Geld dem Arzte geben.

Drum kommt, ich lad Euch freundlich ein

und trinkt von diesem edlen Wein.“

Viele Erfurterinnen und Erfurter schwören auf die heilsamen Kräfte dieses Brunnens. Auch wenn auf einem weiteren Schild unmissverständlich steht: „Das Quellwasser entspringt keiner Heilquelle und sollte nur in kleinen Mengen getrunken werden…“. Letztlich ist es wohl eine persönliche Glaubenssache, ob dieses Wasser heilt oder ob der Brunnen nur ein außergewöhnlicher Anziehungspunkt im Luisenpark ist.

Übrigens, der ältere Name des Parks lehnt sich an die Attraktion des Parks an: Dreienbrunnenpark . Erst als Königin Luise und ihr Ehemann, König Wilhelm III., im Jahr 1803 die Stadt Erfurt besuchten, wurde der östliche Bereich des Parks in „Luisenpark“ umbenannt.





Wenn Sie also in der Landeshauptstadt mal etwas Neues entdecken wollen und sich nach einer schönen, grünen Parkanlage sehnen – dann besuchen Sie im Luisenpark den Drei-Quellen-Brunnen. Und während Sie durch den Park schlendern, lockt vielleicht auch ein kleiner Snack oder ein kühler Drink ins Espach Café.

Den Drei-Quellen-Brunnen erreichen Sie auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Hauptbahnhof Erfurt aus sind es mit der Straßenbahn 6 nur vier Stationen bis zur Haltestelle Steigerstraße. Von dort sind es zu Fuß nur rund 11 Minuten bis zum Drei-Quellen-Brunnen. Läuft man direkt am Bahnhof los, sollte man für die 2,8 Kilometer etwa 35 Minuten einplanen.