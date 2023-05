Der Mann und sein bestes Stück - Freunde oder Feinde?

Zapfhahn, Hammer, Akku-Schrauber - der Mann betrachtet sein bestes Stück oft als Werkzeug. Aber was, wenn das dumme Ding nicht mehr funktioniert?

Zapfhahn, Hammer, Akku-Schrauber - der Mann betrachtet sein bestes Stück oft als Werkzeug. Aber was, wenn das dumme Ding nicht mehr funktioniert? Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ kreisen die Hamburger Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher liebevoll um das Zentralorgan des Mannes. Was, wenn nach Jahren des tadellosen Funktionierens das beste Stück plötzlich bockt? Die gefühlte Männlichkeit ist bedroht, das Selbstbewußtsein schrumpft, die Partnerin ist irritiert. Fünf bis sechs Jahre leiden Männer still bevor sie sich Hilfe suchen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, den alten Freund neu zu entdecken, weiß Hinrichs. Mit etwas Übung, Verständnis, Geduld und Lachen kommen auch ältere Modelle wieder in Gang. Wichtig: das Vergrößern der erotischen Nutzfläche und Gelassenheit.