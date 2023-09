Das Museum der Schandtaten hat geschlossen

Im Sexpodcast erklären die Hamburger Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher, warum es so wichtig ist, Streitereien gütlich beizulegen.

Sorry, aber schlechte Laune ist der Sexkiller Nummer eins. Und wie entsteht schlechte Laune? Ganz häufig deswegen, weil jemand verstimmt ist. Und was hilft dagegen? Eine ehrliche Entschuldigung. Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ erklären die Hamburger Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher, warum es so wichtig ist, Streitereien gütlich beizulegen. Gar nicht so einfach. Denn gerade in längeren Beziehungen gibt es ein Museum der Schandtaten, das bei Bedarf gern immer wieder geöffnet wird. Wie funktioniert eine echte Entschuldigung? Warum ist Verzeihen so wichtig? Und was passiert, wenn einer Bitte um Entschuldigung nicht entsprochen wird? Die gute Nachricht: Nachher macht der Sex wieder Spaß.