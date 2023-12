Warum trotzt Heiterkeit dem Schicksal, Axel Hacke?

„Armin Laschet hat einen Moment der Heiterkeit mit der Kanzlerschaft bezahlt." Im Mutmachpodcast von Funke haben Suse und Hajo Schumacher den Bestsellerautoren und Alltagsforscher Axel Hacke zu Gast, der sich in seinem neuen Buch mit dem Thema Heiterkeit beschäftigt. Die Themen: Kann man Heiterkeit lernen? Wieviel Verzweiflung braucht die Heiterkeit? Warum trotzt Heiterkeit dem Schicksal? Wieso braucht Heiterkeit Distanz? Scholz, Lindner, Habeck - wer ist der Heiterste unter den drei Ampel-Anführern? Was hat Heiterkeit mit Selbstvergessenheit zu tun? Und warum gibt es keine Heiterkeits-Checklisten? Plus Beauty-Tipp: Lächeln ist ein ideales Workout für die Gesichtsmuskeln. Folge 690. Buch von Axel Hacke: Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de