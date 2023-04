07 Klimaprotest: „Ohne Kerosin nach Berlin“ – mit Moritz Böll

Moritz ist ganz schön viel unterwegs, vor allem im Rahmen des Klimaprotests „Ohne Kerosin nach Berlin“, den er mit ins Leben gerufen hat. Was ihn antreibt?

„Nach Berlin wandern hätte zu lange gedauert. Deswegen haben wir das Fahrrad genommen“, erzählt Moritz Böll im Gespräch mit Moderatorin Lena in Folge #07 von „Wie wir fühlen“. Moritz ist ganz schön viel unterwegs, vor allem im Rahmen des Klimaprotests „Ohne Kerosin nach Berlin“, den er mit ins Leben gerufen hat. Was ihn antreibt? Auf die Klimakrise und ihre Folgen aufmerksam zu machen und für gesellschaftlichen Wandel zu sorgen. Nebenher ist er auch noch bei „Students for Future“, der Public Climate School und in der Politik bei den Grünen aktiv. Wie es ist, bei einer Fahrraddemo durchschnittlich 80 Kilometer pro Tag zu demonstrieren und wo die Verantwortung für Veränderung liegt, darüber sprechen Lena und Moritz in dieser Folge.

Alles Episoden "Wie wir fühlen"

Mehr Gedanken von Moritz Böll findest du auf seinem Twitter-Account: @MoritzBoell.

Auf dieser Website erfahrt ihr mehr über den Klimaprotest „Ohne Kerosin nach Berlin“: www.ohnekerosinnachberlin.com

Über diesen Account könnt ihr euch bei Instagram darüber schlau machen: @ohnekerosinnachberlin.

Mehr Informationen zur „Public Climate School“ findet ihr hier: www.publicclimateschool.de/