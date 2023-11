Folge 30 #30 Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz: Wie bringen wir das in Zukunft zusammen?

Wie positionieren sich die grüne Jugend und die junge Liberale in Sachen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit?

In dieser Folge wird heiß diskutiert und eventuell fliegen auch die Fetzen: Schließlich sorgen die Themen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft für gemischte Gefühle. Vor allem scheiden sich an der Frage die Geister, wie Maßnahmen gegen den Klimawandel und soziale Gerechtigkeit miteinander verbunden werden können. Auch die Gästinnen der Folge #31 von „Wie wir fühlen“ sind sehr unterschiedlicher Meinung: Svenja Appuhn von der Grünen Jugend und Helena Herzig von den Jungen Liberalen diskutieren gemeinsam mit Moderatorin Sarah über die Positionen ihrer Parteien. Ob die beiden auf einen gemeinsamen Nenner kommen?

