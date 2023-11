31 Katzen-Influencerin: Eine tierische Familie – mit Sina Pollok

In Folge #31 „Wie wir fühlen“ geht es mit Influencerin Sina Pollok um das Beziehungs- und Familienleben – und zwar mit fünf Katzen.

Sina ist 25 Jahre alt und lebt zusammen mit ihren sechs Instagram-Stars in Kassel: ihren britischen Kurzhaarkatzen Amy, Simba, Miley, Toffee und Hugo. Diese zählen mit über 360.000 Follower:innen zu den bekanntesten Katzen Deutschlands. In Folge #31 „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Anna mit Sina über das eher untypische Zusammenleben mit ihren schnurrenden Mitbewohner:innen und die Beziehung zu ihrem Freund. Wie lebt es sich als Katzen-Influencerin? Und vor allem: Was bedeutet Familie für Sina? Welche unterschiedlichen Auffassungen gibt es vielleicht? Mehr darüber hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören!

Mehr über Sina Pollok erfahrt ihr auf ihrem Kanal @sinascolorcats.