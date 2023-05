Danke für nichts, Herbert Grönemeyer

Warum Micky Beisenherz jetzt König des Ruhrgebiets ist und nicht mehr Herbert Grönemeyer, wie richtiges Umarmen funktioniert und weshalb die Freundschaft mit der Snooze-Taste gefährlich werden kann - im Mutmach-Podcast von Funke verraten Paul und Hajo Schumacher, mit welchen Live Hacks sie ihren Alltag besser bewältigen: Von Grönemeyer zu Beisenherz, mit Wasser kochen, aber Nudeln anbrennen lassen, im Zweifel immer Papier, Lernen vom Dunning-Kruger-Effekt, das Geheimnis der F-Taste, langsames Meinen - schnelles Meinen, den ersten Schritt zur Versöhnung machen, einfach mal Nein sagen, viel Bier vor vier, Katzen, die Väter besiegen und der Weg zurück in die Gegenwart. Plus: Warum Freundschaften manchmal was aushalten müssen. Folge 567.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de