Habeck, Lindner, Scholz – Rivalität oder Vertrauen?

Krieg, Fake News,Inflation, KI – wem und was können wir vertrauen? Warum der Rohstoff Vertrauen für das Miteinander so wichtig ist.

Online bezahlen, Ampel-Koalition, Nachrichten – wir vertrauen auf komplexe Systeme, die wir nicht durchschauen. Im Mutmach-Podcast von Funke dreht sich diesmal alles um Vertrauen: Wie wir zu mehr Selbstvertrauen kommen. Was vertrauenswürdige Menschen ausmacht.. Warum Misstrauen Stillstand bedeutet. Was es mit dem Truth Bias auf sich hat. Welchen Nachrichtenquellen vertraut wird. Warum Vertrauen für jede Gemeinschaft wichtig ist. Woher Vertrauensvorschuss kommt. Was drastische Kurssteigerungen der Meme-Aktie mit sozialen Netzwerken zu tun haben und warum Kanzler Scholz und Minister Lindner gerade keine vertrauensvolle Basis haben. Plus: Fünf Punkte, die für die Vertrauensbildung wichtig sind. Folge 459.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de