Alle gegen Robbie: Härtetest für Robert Habeck

Bärlauch-Kriminalität in Dresden, Murks beim Heizungsgesetz und die Kunst, aus Chat-GPT ein gewissenloses Monster zu machen - der Mutmachpodcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Mit Pauls Geburtstag, Slimfit gegen Heulboje, toxischen Sexismus-Vorwürfen, dem Machtverständnis von Machtfrauen, der Gefahr des Brotholens, den Windsors in Berlin, neuen Erkenntnissen über Bikini Bottom und der Kunst des achtsamen Zwiebelschneidens. Plus: Politikversteher Jörg Quoos erklärt, was die Woche wichtig wird. Folge 553.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de