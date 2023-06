Lindemann leise, Scholz laut, Frodeno geschockt

Gutbürger und Wutbürger, der Fall Rammstein und ein Stripper-Index: So startet der Mutmachpodcast in die neue Woche

Welches Deutschland repräsentiert die Ampel-Regierung? Warum boomt die AfD? Eine heikle Reise nach Russland. Im Mutmachpodcast von Funke beleuchten Paul und Hajo Schumacher die Fankultur rund um Rammsteins Sänger Till Lindemann, fragen sich, ob die Bruchlinien der Gesellschaft zwischen Stadt und Land verlaufen, zwischen analog und digital oder zwischen Alkohol und Cannabis, unterscheiden Somewheres und Anywheres, fragen nach dem Sinn von Sportveranstaltungen in der Stadt, erklären, wie schön Panama für Schildkröten ist, integrieren Fischrestaurant und Meerjungfrau, rätseln über Stripper-Index und den Walpenis im Loch Ness, entdecken trans-Menschen in der Bronzezeit und ein Bambi-Trauma. Plus: Politikversteher Jörg Quoos verrät, wo Kanzler Scholz diese Woche gegrillt wird. Folge 580.

