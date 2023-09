Können Menschen sich totschweigen und gesundbeten? Wie beeindruckt man Schamanen? Wann gerät Gefangenschaft zur Folter. Patientenflüsterer Professor Walter Möbius, 86, behandelte Helmut Kohl und die hungerstreikenden RAF-Terroristen in Stammheim, er beeindruckte Medizinmänner mit Sprudeltabletten und entkam aus einem Horrorknast in Niger, er forscht zu Einsamkeit und emphatischer Medizin. Im Mutmachpodcast von Funke berichtet der Universalgelehrte Möbius über Spiegelneuronen und Zuhören als Medizin, über seine Zeit bei den Yanomami im Amazonas, den Montag als Infarkt-Tag, Gebete als Medizin und Viktor Frankl. Plus: Wie man mit Aspirin plus C sogar Schamanen beeindruckt. Folge 648.

