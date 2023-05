LIVE Podcast #16: Recruiting Analytics: Ein Gespräch mit Tim Verhoeven von Indeed

In dieser Folge sind die beiden Hosts Anna und Robindro zu Gast auf der Konferenz Schicht im Schacht und zeichnen ihren Podcast live auf.

In dieser Folge sind die beiden Hosts Anna und Robindro zu Gast auf der Konferenz Schicht im Schacht und zeichnen ihren Podcast live auf.

Zu Gast ist Tim Verhoeven von Indeed und sie sprechen mit ihm gemeinsam über das spannende Thema "Recruiting Anayltics".

Tim gibt einen tiefen Einblick in unterschiedliche Datensätze und was sie konkret für die Berufswelt bedeuten können. Unterschieden wird zwischen Verhaltensdaten also was machen Menschen konkret und den Servey-Fragen also Präferenzen der User*innen.

Was macht die Fehlerkultur in Deutschland aus? Warum ist Tim das Thema "Data Driven Recruiting" so wichtig? Liegt Deutschland weit hinten im Wettbewerb mit den anderen Ländern?

Diese und andere spannende Fragen beantworten die beiden Hosts in der neuen Folge von WORKOlution.

_________________

Ihr habt Fragen an Anna & Robindro oder wollt ihnen schreiben wie gut euch der Podcast gefällt, dann schreibt einfach eine Mail an workolution@funkemedien.de

Oder meldet euch bei den beiden per LinkedIn:

Anna Janina Meyer

Robindro Ullah

Des Weiteren könnt ihr den Podcast auf allen Portalen der FUNKE Medien Gruppe und überall wo es Podcasts gibt finden.