LIVE Podcast #22: Employer Branding im Interview mit Catherine Gouw von Lidl

Warum ist Employer Branding wichtig? Welchen Unterschied macht es? Und wie lässt sich Employer Branding überhaupt messbar machen? All das erfahrt ihr in der 22. Folge von WORKolution.

Catherine Gouw ist Head of Employer Branding International bei Lidl. Sie hat umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Personalmarketing mit den Schwerpunkten Employer Branding, Social Media Kommunikation, Hochschulmarketing, Interne Kommunikation und Karriereseite.

Robindro startet in den Podcast mit der Aussage, dass Lidl eines der größten Employer Branding Projekt umgesetzt hat, die er je gesehen hat. Innerhalb des Projekts wurden große Datenmenge analysiert für die internationale Arbeitgebermarke analysiert und ausgewertet.

Lidl hat sich gefragt welche Attraktivität sie als Arbeitgeber in allen 34 Ländern, in denen sie tätig sind, hat. Sie wollten diese Daten sammeln um messbar zu werden und zu analysieren an welchen Ecken und Enden noch gearbeitet werden kann um am Markt attraktiver wahrgenommen zu werden. Es war interessant dabei die interne und die externe Wahrnehmung von Lidl unabhängig von einander zu prüfen. Danach kann differenziert betrachtet werden wie sich die Wahrnehmung von Menschen verändert sobald sie bei Lidl anfangen zu arbeiten.

Anna fragt sich warum es für Lidl so wichtig war dieses Projekt umzusetzen und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatten bzw. welche Erfolge sie seit dem verbuchen konnten.

