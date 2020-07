In Thüringen wird händeringend Lehrernachwuchs gesucht, weil viele Pädagogen in den Ruhestand gehen (Archivbild).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1200 Lehrerstellen in Thüringen ausgeschrieben

Nach Angaben des Bildungsministeriums werden in Thüringen derzeit mehr als 1200 Lehrerstellen angeboten. Für jede zweite dieser Stellen sei das Besetzungsverfahren bereits abgeschlossen oder stehe vor dem Abschluss, teilte das Ministerium am Montag in Erfurt mit. Das Land sucht händeringend Lehrernachwuchs, weil viele Pädagogen in den Ruhestand gehen. Allein dadurch seien jährlich rund 900 Stellen wieder zu besetzen.

Hinzu komme der zusätzliche Bedarf, um Unterrichtsausfall zu verringern. Bei den Verhandlungen für den Landesetat 2021 habe das Bildungsministerium dafür einen Bedarf von 900 zusätzlichen Stellen angemeldet.

AfD: Horterziehern sollen Möglichkeit bekommen, Lehrbefähigung zu erlangen

Derzeit läuft nach Ministeriumsangaben die Verbeamtung von 409 Lehrkräften. Eine der Veranstaltungen, bei der die Pädagogen vereidigt werden, besuchte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Staatlichen Schulamt Nordthüringen in Leinefelde-Worbis.

Die AfD-Landtagsfraktion forderte die Landesregierung auf, nach 1990 ausgebildeten Horterziehern die Möglichkeit zu geben, eine Lehrbefähigung zu erlangen. Zudem sollen sie in Vollzeit arbeiten können. Derzeit hätten viele Teilzeitstellen mit Arbeitszeiten zwischen 60 und 80 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: