200 Millionen Euro für Thüringer Kommunen: Streit um Verteilung

Nach dem Durchbruch in den Verhandlungen über einen neuen Thüringer Landeshaushalt gehen in Detailfragen die Meinungen auseinander. Verhandelt wird diese Woche, auf welchem Wege die Kommunen an die 200 Millionen Euro kommen, die zusätzlich für sie eingeplant werden. Die CDU will diese Gelder anders als die rot-rot-grüne Regierung nicht in eine Spezialförderung stecken, sondern diese in den etablierten Finanzausgleich einbringen, wie Fraktionschef Mario Voigt betont.

Vorwurf: Jahrelang auf Kosten der Kommunen gespart „Wir möchten die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen, Landkreise und Städte lindern“, sagt Voigt. Über Jahre habe Rot-Rot-Grün auf Kosten der Kommunen gespart. Während der Landeshaushalt über die Jahre aufgrund der guten Steuereinnahmen um 40 Prozent gestiegen sei, sei trotz zusätzlicher Aufgaben kaum mehr Geld bei den Kommunen angekommen. Die Union fürchtet, dass Gelder aus Sonderprogrammen nicht jene Stellen erreichen, wo sie dringend benötigt würden: bei der Finanzierung der Feuerwehr, der Kindergärten oder der freiwilligen Leistungen. Geholfen hatte bei der Einigung die jüngste Steuerschätzung. Sie zeigte, dass Thüringen 263 Millionen Euro mehr erwarten dürfe, als die Landesregierung in ihrem Haushaltsentwurf angesetzt hatte. Die Linke, die SPD, die Grünen und die CDU verständigten sich daraufhin auf eine maximale Neuverschuldung von 1,557 Milliarden Euro, rund 300 Millionen Euro weniger als ursprünglich von Rot-Rot-Grün kalkuliert. „Uns war wichtig, künftigen Generationen weniger Schulden aufzubürden“, sagt Voigt, dessen Fraktion sich dafür einsetzte, möglichst nur eine Milliarde Euro Schulden neu aufzunehmen. Haushalt soll am 18. Dezember beschlossen werden Die Detailverhandlungen stehen unter Zeitdruck. Schon am 18. Dezember soll der Landtag den Haushalt für 2021 beschließen. Die Regierungskoalition ist dabei auch auf die Stimmen aus der CDU angewiesen. Die Union will unter anderem ein Zulagensystem fürs Thüringer Schulsystem durchsetzen, um die Belastungen bei Lehrern zu lindern und Anreize für eine Arbeit im ländlichen Raum zu schaffen. Zudem möchte die Fraktion im Handwerk einen Meisterbonus zahlen.