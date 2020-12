Das neue Wartehäuschen in Adelsborn stand zuvor in Beuren.

Adelsborn. Stadt Leinefelde-Worbis investiert in Adelsborn.

4000 Euro für neue Bushaltestelle in Adelsborn

Zwei Tage dauerte es, bis die neue Bushaltestelle von den Bauhofmitarbeitern der Stadt Leinefelde-Worbis errichtet war. Zunächst musste das alte Backsteinhäuschen samt Fundament entfernt werden. Zehn Tonnen Schutt wurden abgefahren. Bevor das neue Wartehäuschen aufgebaut werden konnte, mussten fünf Tonnen Schotter und zwei Kubikmeter Beton verarbeitet werden.

Zudem mussten 15 Quadratmeter Pflastersteine verlegt und zwölf Meter Tiefborde gesetzt werden. Direkt neben dem Wartehäuschen, welches zuvor in Beuren stand und mit Hilfe des Bildungswerkes restauriert wurde, können die Fahrgäste zusätzlich auf einer neuen Sitzbank gleich nebenan bequem auf den Bus warten. Rund 4000 Euro investierte die Stadt Leinefelde-Worbis in die Neugestaltung der Bushaltestelle in Adelsborn.