Ärger um Posten des Vize-Regierungssprechers - CDU kritisiert grünen Versorgungsposten

Der von den Grünen geforderten zusätzlichen Stelle für einen zweiten stellvertretenden Regierungssprecher will die CDU nicht zustimmen. „Wir befinden uns in Haushaltsverhandlungen inmitten einer schwierigen finanziellen Situation des Freistaats. Da gilt es die Schwerpunkte klug zu setzen. Thüringen braucht neue Mitarbeiter beispielsweise im Gesundheitsbereich weit dringender als einen neuen Versorgungsposten für die rot-rot-grüne Minderheitsregierung“, sagte Unionsfraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung.

Im Etatentwurf ist die mit A15-Stelle (Grundgehalt: 5394 bis 6771 Euro brutto monatlich) vorgesehen. Bislang stellt in der rot-rot-grünen Koalition die Linke den Regierungssprecher und die SPD die stellvertretende Regierungssprecherin.

Rot-Rot-Grün ist für die Verabschiedung des Haushalts auf die Stimmen der CDU angewiesen.

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, verwies auf eine „verbindliche Verabredung“ bei den Koalitionsverhandlungen, um eine bessere Kommunikation der Arbeit der drei Partner zu gewährleisten. „In Koalitionen ist es üblich, die Positionen des Regierungssprechers und seiner Stellvertreter unter den Partnern aufzuteilen. In der vergangenen Legislatur wurde diese allgemein übliche Regel in Thüringen nicht vollzogen“, betonte sie. Die Stelle solle aber erst nach dem Landtagswahltermin am 25. April 2021 besetzt werden.

Dafür plädiert auch die Grünen-Fraktion. „Ich halte es sinnvoll, so etwas für eine nächste Legislatur vorzusehen. Damit, für den Fall, dass wieder drei Fraktionen in der Regierung sitzen, sich alle gleichermaßen wiederfinden können“, so Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich.

Bei den beiden anderen Partnern wird das Beharren auf der Personalie der kleinsten Fraktionskraft wenige Monate vor der Landtagswahl intern mit Kopfschütteln quittiert. Nach außen jedoch gibt man sich diplomatisch. „Im Zuge der Haushaltsverhandlungen werden wir auch diese Frage nach Stellenbesetzungen sorgsam prüfen“, ließ SPD-Fraktionschef Matthias Hey mitteilen.

„Die Beratungen zum Haushalt 2021 finden derzeit auf Ebene der Koalitionen und im zuständigen Landtagsausschuss statt. Wir sind aktuell dabei, die kommunalrelevanten Änderungsanträge zu beraten. In einem nächsten Schritt werden die übrigen Anträge – und darunter die Personalveränderungen – besprochen“, hieß es bei der Linken.

„Am besten besetzt Rot-Rot-Grün erstmal alle offenen Stellen im Gesundheitsministerium, damit es in der Pandemie handlungsfähig ist“, forderte dagegen Christdemokrat Voigt. An erster Stelle stünden Investitionen in digitale Bildung, Wirtschaft und den Öffentlichen Gesundheitsdienst.