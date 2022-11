Ärmere Länder erhalten Klima-Ausgleichszahlungen

Scharm el Scheich Ärmere Länder sind oft von der Klimakrise und ihren Folgen besonders stark betroffen. Beim Klimagipfel COP27 wurde ihnen nun Unterstützung zugesagt.

Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt.

Den neuen Fonds beschlossen die Vertreter von rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen. Die notwendige Billigung der Abschlusserklärung stand allerdings noch aus. Abgefedert werden sollen unabwendbare Folgen der Erderhitzung wie immer häufigere Dürren, Überschwemmungen und Stürme, aber auch der steigende Meeresspiegel und Wüstenbildung. Die Frage hatte sich als größter Streitpunkt durch die zweiwöchige Konferenz in Scharm el Scheich gezogen, die um rund 36 Stunden verlängert wurde.

In dem Beschluss werden keine Summen für den neuen Entschädigungsfonds genannt und auch nicht, wer genau einzahlen soll. Begünstigt werden sollen Entwicklungsländer, die besonders gefährdet sind. Auf diese Eingrenzung hatte besonders die EU gepocht.

UN-Chef: „Wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit“

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Einigung der Weltklimakonferenz auf einen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden als „wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit“ gelobt. „Sicherlich ist das nicht genug, aber es ist ein dringend benötigtes politisches Signal, um verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen“, sagte Guterres am frühen Sonntagmorgen in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Die Stimme der am heftigsten von der Klimakrise betroffenen Staaten müsse gehört werden. Die Vereinten Nationen würden den begonnenen Prozess eng begleiten, kündigte der UN-Chef an.