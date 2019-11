Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD: Fünf Kandidaten für die Gauland-Nachfolge

Eines lässt sich über den AfD-Parteitag mit Sicherheit sagen: Sicher ist hier gar nichts. Zwar will Alexander Gauland seinen Posten räumen und nicht mehr für die Parteispitze kandidieren. Doch völlig ausgeschlossen ist auch das nicht.

Wahrscheinlicher ist aber, dass Tino Chrupalla in die erste Reihe rücken wird – das hoffen zumindest einige in der AfD, nicht zuletzt Gauland selbst. Auch der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen, dessen Wiederwahl als wahrscheinlich gilt, wäre mit dieser Lösung nicht unglücklich.

Doch wer stellt sich noch zur Wahl? Wir geben einen Überblick über die fünf Kandidaten, denen die besten Chancen ausgerechnet werden.

AfD-Parteitag: Wer tritt die Gauland-Nachfolge an? Alles Wichtige in Kürze:

In Braunschweig steht der AfD-Parteitag an

Dort soll auch der Nachfolger von Alexander Gauland gewählt werden, der sein Amt als Parteichef abgeben will

Co-Chef Jörg Meuthen tritt wieder an, seine Wiederwahl gilt als wahrscheinlich

1. AfD-Chef Jörg Meuthen

parteichef jörg meuthen- „afd kann eine regierung führen“parteichef jörg meuthen- „afd kann eine regierung führen“Er ist ein alter AfD-Haudegen. Soweit man das für die junge Partei so sagen kann. Der 58 Jahre alte Jörg Meuthen ist seit 2015 Parteichef. Er galt lange als “wirtschaftsliberal”, liebäugelte sogar als junger Mann mit der FDP. Nach eigenen Angaben fasste er am Abend der Bundestagswahl 2013 den Entschluss, der AfD beizutreten.

Der Auslöser? Eine Talkshow. Er sah die Günther-Jauch-Sendung zur Wahl. In den Zuschauerreihen sah er AfD-Gründer Bernd Lucke, der nicht bei den anderen Gästen saß. „Er wurde von Wolfgang Schäuble verspottet. Diese Arroganz der Macht hat mich zornig gemacht“. Ab November 2013 gestaltete der Wirtschafts-Professor dann die Partei mit, zunächst im Vorstand der AfD in Baden-Württemberg – und machte von dort aus steil Karriere in der Partei. Fraktionsvorsitzender im Stuttgstarter Landtag, AfD-Bundessprecher, Spitzenkandidat bei der Europawahl 2019.

Zum rechten Rand der Partei pflegt er ein gespaltenes Verhältnis: Mal flirtet er mit dem rechten Gedankengut, dann gibt er sich distanziert. Auf einem Landesparteitag in Heidenheim äußerte er sich deutlich: “Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen!”. Auch zeigte er Verständnis für einen Brandbrief, in dem sich 100 AfD-Funktionäre von “Flügel”-Politiker Höcke distanzierten.

2. Tino Chrupalla, AfD-Politiker aus Sachsen

Bei der Bundestagswahl 2017 jagte der Malermeister Tino Chrupalla dem heutigen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Görlitz das Direktmandat ab. Die Fraktion hat ihn im September als stellvertretenden Vorsitzenden im Amt bestätigt. Für den Familienvater aus Sachsen spricht, dass Meuthen sagt, er könne sich eine Zusammenarbeit mit ihm gut vorstellen.

3. AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst betont zwar ihre Unabhängigkeit. Hinter den Kulissen heißt es jedoch, etliche „Flügel“-Anhänger könnten ihr die Stimme geben, um Meuthen einen Denkzettel zu verpassen. Zu den Themen, mit denen sich die frühere Lehrerin als Abgeordnete beschäftigt, gehören Sexualaufklärung in der Schule und Digitalisierung im Bildungswesen.

4. Wolfgang Gedeon, fraktionsloser Abgeordneter aus Baden-Württemberg

Kurz vor dem Bundesparteitag hat auch der parteiintern umstrittene baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon seinen Hut in den Ring. Und zwar kampflustig. Er attackierte den Bundesvorstand: Es sei skandalös, wenn dieser versuche, durch Parteiausschlussverfahren den innerparteilichen Meinungskampf zu seinen Gunsten zu steuern, schrieb er.

Gedeon äußerte sich immer wieder offen antisemitisch. In dem Buch „Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten“ bezeichnet er den Massenmord an den Juden als „Zivilreligion des Westens“. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnere laut ihm an „gewisse Schandtaten“.

Konsequenzen hatte das bisher nicht. Ende Oktober war ein Parteiausschlussverfahren gegen den wegen Antisemitismusvorwürfen vorbelasteten Landtagsabgeordneten erneut gescheitert. Der baden-württembergische Landesvorstand hatte ebenfalls schon den Parteiausschluss gegen Gedeon angestrebt – das Landesschiedsgericht im Südwesten wies den Antrag aber unter Verweis auf formale Gründe zurück. Gedeon selbst weist die Antisemitismus-Vorwürfe zurück. Er sitzt derzeit als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament und löst mit seinen Redebeiträgen immer wieder Empörung aus.

5. Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher AfD-Bundestagsfraktion

Auch seine Kandidatur wirbelte die Planungen für den Bundesparteitag durcheinander. Dem Vernehmen nach will der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Gottfried Curio nicht gegen Meuthen antreten, sondern gegen Chrupalla kandidieren. Im Gegensatz zu ihm verfügt Curio nicht über ein dichtes Netzwerk persönlicher Kontakte in der Partei. Als eines seiner Lieblingsthemen im Bundestag gilt das Reden über die Migration. Von Anhängern der AfD wird der Physiker und Komponist deshalb gefeiert.

So unterstellte Curio zum Beispiel dem UN-Migrationspakt die Intention einer „Umsiedlungs- und Ersetzungsmigration“. Dem Unterzeichner eines solchen Dokuments solle die Hand „verdorren“. Es gehe „Merkel und den Linksgrünen“ darum, sich „still und heimlich ihr neues Volk“ zu schaffen, wie „Netzpolitik.org“ berichtete.

Trotzdem: Zum Handicap könnte für den habilitierten Physiker werden, dass er als Einzelgänger gilt. Seine Unfähigkeit Allianzen zu schmieden könnte in ihn in einer Partei wie der AfD, die genau das braucht, den Erfolg kosten.

Alexander Gauland, der den „gärigen Haufen“ AfD seit Jahren erfolgreich zusammenhält, hatte vor kurzem angekündigt, sich aus der Parteispitze zurückziehen. Deshalb steht der AfD-Parteitag unter besonderer Beobachtung – aber nicht nur: Auch das AfD-Verhältnis zur „Identitäre Bewegung“ steht auf der Tagesordnung.

(bekö/les/dpa)