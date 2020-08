Live: AfD-Landeschef Höcke im Interview

Erfurt Der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke ist heute ab 11 Uhr in der Sommerinterview-Reihe des MDR zu sehen.

Im Vorjahr lief es für Björn Höcke und die AfD in Thüringen. Es gab im Thüringer Landtag ein Rekordergebnis, und die Partei wurde nach der Linkspartei zur zweitgrößten Fraktion. Zudem steht Höcke maßgeblich für die völkisch-nationale Gruppierung "Flügel" innerhalb der AfD, die ihren Einfluss 2019 immer weiter ausbauen konnte. Doch dieses Jahr läuft es bisher noch nicht richtig für Höcke. Sinkende Umfragewerte, fehlende Akzente in der Corona-Krise und der Verfassungsschutz, der (nicht nur) in Thüringen die Partei zunehmend stärker beobachtet. Dazu werden Weggefährten von Höcke von der Partei ausgeschlossen (Frank Pasemann, Sachsen-Anhalt) bzw. sollen ausgeschlossen werden (Andreas Kalbitz, Brandenburg).

Der ehemalige Gymnasiallehrer, der im Eichsfeld wohnt, hat sich dabei zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich mit rechtspopulistischen oder bewusst zweideutigen Auftritten zurückgehalten. Doch ab 11 Uhr will sich der 48-Jährige im Sommerinterview den Fragen des MDR stellen: