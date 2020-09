AfD-Politikerin stoppt Internetseite von Höcke-Vertrautem Pasemann

Die Fraktionsvorsitzende der AfD im niedersächsischen Landtag, Dana Guth, hat dem Bundestagsabgeordneten und Höcke-Vertrauten Frank Pasemann eine weitere Niederlage zugefügt. Guth hatte sich gegen Verunglimpfungen auf der Internet-Plattform „Alternative-Basis“ gewehrt. Nach Recherchen von MDR Thüringen war Pasemann für die Domain verantwortlich. Die Plattform machte sich nach der Auflösung der AfD-Parteiströmung „Flügel“ im Frühjahr weiterhin für dessen Programmatik stark.

Inzwischen sind die Homepage sowie die Facebook- und Twitter-Kanäle der Internetaktivisten online nicht mehr erreichbar. Die Webauftritte standen in einer Reihe mit zahlreichen Plattformen, die der Politik des „Flügels“ programmatisch nahe stehen und für die Ex-„Flügel“-Sprecher Björn Höcke aus Thüringen und Andreas Kalbitz aus Brandenburg eintreten. Zudem wurden bei „Alternative-Basis“ AfD-interne Kritiker des „Flügel“-Netzwerks scharf attackiert.

Bisher war nicht bekannt, wer hinter den Webpräsenzen von „Alternative-Basis“ steckte. Aus einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Magdeburg vom 8. September 2020 geht nun hervor, dass der Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann die Domain verantwortete. Gegen den Magdeburger geklagt hatte die AfD-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Dana Guth, die auf der Plattform heftig attackiert worden war.

Ob Frank Pasemann gegen die Entscheidung des Magdeburger Landgerichts Widerspruch einlegen wird, ist unklar. Der Bundestagsabgeordnete teilte mit, der Gerichtsbeschluss läge ihm noch nicht vor. Deswegen könne er dazu nichts ausführen.

Pasemann wegen parteischädigenden Verhaltens aus Partei ausgeschlossen

Darüber hinaus ließ Pasemann über seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass er zwar „der ursprüngliche Käufer dieser Domain - nicht aber der Betreiber der erwähnten Inhaltsseite - war“. In dem Anwaltsschreiben distanzierte sich der Bundestagsabgeordnete von den bei „Alternative-Basis“ veröffentlichten Inhalten. Er habe „von den dort letztendlich geteilten Inhalten“ nichts gewusst. „Nach Kenntnis dieser missbräuchlichen Verwendung“ habe er „umgehend die Abschaltung bzw. die Löschung erwirkt“. „Von den dort veröffentlichten Inhalten“ nehme er „jeden gebotenen Abstand“.

Der gebürtige Magdeburger war im August vom Landesschiedsgericht der AfD in Sachsen-Anhalt wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Partei ausgeschlossen worden. Dabei wurde ihm u.a. ein antisemitischer Tweet zur Last gelegt. Dagegen will er in Berufung gehen. Der Bundestagsabgeordnete gilt als einflussreicher Akteur aus dem Unterstützerumfeld von Björn Höcke. Pasemann sei „ein wichtiger Puzzlestein in deren ‚System‘“, sagte ein AfD-Bundestagsabgeordneter, der sich selbst dem „Flügel“-kritischen Lager um Parteichef Jörg Meuthen zurechnet.

Mitte März hatten Höcke und der damalige Brandenburger AfD-Landes- und Fraktionschef Kalbitz die Parteiströmung „Flügel“ für aufgelöst erklärt, nachdem der Verfassungsschutz das Netzwerk als rechtsextrem eingestuft hatte. Über parteiinterne „Flügel“-Kritiker verbreitete „Alternative-Basis“ heftige Kritik. Nicht nur Ko-Bundessprecher Meuthen wurde scharf attackiert, weil dieser Mitte Mai im Bundesvorstand der AfD die Annullierung von Kalbitz’ Parteimitgliedschaft durchgesetzt hatte - wegen Verbindungen des Brandenburgers ins rechtsextreme Milieu. Auch AfD-Bundestagsabgeordnete traf es. Über einen Mandatsträger aus Hessen hieß es beispielsweise, dieser sei „verschlagen, heimtückisch, unehrlich, cholerisch, faul, fachlich desinteressiert und schlecht ausgebildet“.

