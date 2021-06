Aktionen für und gegen Schwangerschaftsabbrüche vor dem Landtag

Bodo Ramelow (M, Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, und weitere Teilnehmer der Versammlung des pro familia Landesverbands stehen mit Plakaten vor dem Landtagsgebäude am Rande der Plenarsitzung des Thüringer Landtages.

Grund ist eine aktuelle Stunde im Parlament, in der sich Die Linke für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzte.

Befürworter und Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen haben am Mittwoch vor dem Landtag in Erfurt protestiert. Grund für die Aktionen war eine aktuelle Stunde im Parlament, in der sich die Fraktion Die Linke für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzte.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland rechtswidrig, unter bestimmten Bedingungen aber nicht strafbar. «150 Jahre Kriminalisierung sind genug», erklärten Vertreter von pro familia bei der Aktion vor dem Parlament. Die Organisation verlangte, Frauen müssten die freie Entscheidung haben, «ob und wann die Geburt eigener Kinder erwünscht ist».

Auch andere Initiativen fordern schon lange die Abschaffung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch. Nur mit einer vorgeschriebenen Beratung und einer Wartefrist von drei Tagen sei ein Abbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei.

