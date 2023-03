Aktivisten blockieren Verkehr auf Elbbrücken stadteinwärts

Hamburg Blockade in Hamburg: Klimaaktivisten der Letzten Generation haben sich auf der Straße mit schnellbindendem Beton festgeklebt. Der Verkehr dürfte erheblich beeinträchtigt werden.

Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation haben am Samstag in Hamburg die Elbbrücken stadteinwärts blockiert. Vier Personen haben sich nach Angaben der Polizei am Vormittag auf der Straße mit schnellbindendem Beton festgeklebt. „Der Verkehr steht“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Über die konkrete Länge des Staus konnte die Polizei noch nichts sagen. Doch da der Elbtunnel und die A7 wegen Bauarbeiten noch bis Montagfrüh gesperrt sind und die Elbbrücken damit die einzige Möglichkeit sind, von Süden nach Hamburg zu gelangen, ist von erheblichen Verkehrsbehinderungen auszugehen. Die Aktivisten selbst erklärten, zudem zwei Transporter auf der Straße quergestellt zu haben.