Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Behandlung des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Ärzte in Russland kämpfen derzeit um Nawalnys Leben, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" wurde.

Merkel bietet Behandlung von Nawalny in deutschem Krankenhaus an

Alexej Nawalny gilt als der international bekannteste Kritiker von Kreml-Chef Wladimir Putin – nun liegt der russische Oppositionelle mit Vergiftungserscheinungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sibirien im Koma.

Der 44-Jährige sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden und nicht bei Bewusstsein, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Donnerstag in der sibirischen Großstadt Omsk mit. „Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde“, sagte Jarmysch dem Radiosender Echo Moswky.

Am Freitagmorgen war sein Zustand unverändert, wie der Pressedienst des örtlichen Gesundheitsministeriums der Agentur Interfax mitteilte. Er soll in Deutschland behandelt werden. Nach Angaben seiner russischen Ärzte ist Nawalnys Zustand zu „instabil“, um nach Deutschland gebracht zu werden. Dies teilte Nawalnys Sprecherin am Freitag bei Twitter mit und kritisierte, die Entscheidung der Ärzte sei eine „Bedrohung für sein Leben“. „Nawalnys Leben hängt jetzt von der Tatsache ab, dass der Chefarzt der Intensivstation sich weigert, Verantwortung zu übernehmen“, schrieb seine Sprecherin weiter.

Ein Flugzeug, das den prominenten Kreml-Gegner nach Berlin bringen soll, startete in der Nacht zum Freitag aus Deutschland, wie der Gründer der Initiative Cinema for Peace, Jaka Bizilj, der „Bild“-Zeitung sagte. „Der Flieger ist in der Luft“, sagte Bizilj in der Nacht.

An Bord der Spezialmaschine für den Krankentransport befand sich laut „Bild“ neben medizinischem Gerät ein Rettungsteam aus Nürnberg. Der Rettungsflug wurde von Cinema for Peace organisiert. Der Initiative zufolge ist die Berliner Charité bereit, Nawalny zu behandeln.

Alexej Nawalny, Putin-Kritiker und Oppositionspolitiker, im Juli 2019 bei einer Demonstration gegen den Ausschluss von Kandidaten bei den Wahlen für das Moskauer Stadtparlament. Der 44-Jährige wurde nun offenbar Opfer eines Giftanschlags. Foto: Pavel Golovkin / dpa

Alexej Nawalny im Krankenhaus – trank er vergifteten Tee?

„Er befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand“, bestätigte ein behandelnder Arzt vor Journalisten. Zur Diagnose nannte er keine Details. „Vergiftung ist eine Möglichkeit.“ Der 44-Jährige hatte am Donnerstag nach Angaben seiner Sprecherin Kira Jarmysch vor seinem Flug von Tomsk nach Moskau einen Tee getrunken. Das Getränk könnte nach ihren Vermutungen vergiftet gewesen sein. Das Flugzeug musste wegen des Notfalls in Omsk zwischenlanden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat indes eine Behandlung des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe für Nawalny bereit, „auch in deutschen Krankenhäusern“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Südfrankreich.

Nawalny verlor auf Flug nach Moskau das Bewusstsein

Der Oppositionelle war gerade zu Recherchen in Sibirien unterwegs. Vor der Abreise sei es ihm noch gut gegangen, sagte die Sprecherin. Am Flughafen im sibirischen Tomsk habe er eine Tasse schwarzen Tee getrunken. Während des Fluges nach Moskau habe er sich dann unwohl gefühlt. Jarmysch habe versucht, sich um ihn zu kümmern und ihn zu beruhigen. Er habe noch an Bord das Bewusstsein verloren.

Das Flugzeug landete in Omsk, dort wurde Nawalny ins Krankenhaus gebracht. Das Gesundheitsministerium der Region Omsk bestätigte dies. Nawalnys Team habe dann auch die Polizei alarmiert, sagte Jarmysch. Die Ärzte gäben jedoch keine Auskunft. Auch Nawalnys Vertrauensärztin in Moskau werde nicht über seinen Zustand informiert.

Es wäre bereits der vierte mögliche Anschlag

Auf den Regierungsgegner hatte es in der Vergangenheit wiederholt Anschläge gegeben. Der Tee sei das einzige gewesen, was Nawalny zu sich genommen habe, so seine Sprecherin.

„Dieser Zwischenfall ist der schwerste bisher“, sagte Jarmysch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es sei der inzwischen vierte Anschlag. Zweimal habe es Farbattacken gegeben – einmal mit Problemen für sein Auge mit Erblindungsgefahr. Vor einem Jahr musste Nawalny während einer 30-tägigen Haftstrafe in einem Krankenhaus behandelt werden – laut den Behörden wegen eines Allergieschocks.

Ärztin: Nawalny hat keine Allergien

Der führende liberale Oppositionelle betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. Seine persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa schrieb damals, die Schwellung im Gesicht und andere Symptome könnten auf giftige Chemikalien zurückzuführen sein. Allergien habe Nawalny nicht. Lesen Sie dazu:

Jarmysch bringt den jüngsten Vorfall mit anstehenden Kommunalwahlen in Russland im September in Zusammenhang. „Offensichtlich haben die Behörden irgendwelche Vorstellungen, dass die Situation gefährlich werden könnte und man, wenn es nötig ist, auch Alexej neutralisieren muss“, so Jarmysch am Donnerstag gegenüber dem Sender Echo Moskwy.

Regierung und Oligarchen – Nawalny hat viele Feinde

„Es besteht kein Zweifel, dass Nawalny wegen seiner politischen Position und seiner Tätigkeit vergiftet wurde“, sagte Wjatscheslaw Gimadi, der Anwalt von Nawalnys Fonds zur Bekämpfung von Korruption. Er wolle eine Untersuchung durch das Ermittlungskomitee beantragen.

Nawalny hat viele Feinde. Er wirft der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Dazu veröffentlicht er detaillierte Recherchen in den sozialen Netzwerken, wo er ein Millionenpublikum hat. Nawalny organisierte in den vergangenen Jahren in Russland auch immer wieder landesweite Proteste. Seinem Aufruf folgten dabei Zehntausende – vor allem junge Menschen.

Vorwürfe aus Belarus: Nawalny schürt die Proteste

Zuletzt hatte ihm auch Alexander Lukaschenko, der umstrittene Staatschef von Belarus, vorgeworfen, hinter den Oppositionsprotesten in seinem Land zu stehen.

In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema – vor allem in Flugzeugen. Die beiden aufsehenerregendsten Fälle betrafen jedoch zwei Überläufer des russischen Geheimdienstes. Hintergrund: Belarus oder Weißrussland – welcher Name ist richtig?

Der Fall Skripal – Vergiftung mit Nowitschok

Sergei Skripal, ein ehemaliger Oberst des russischen Militärnachrichtendienstes GRU, enttarnte als Überläufer eigene Agenten gegenüber dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Anfang März 2018 wurden er und seine Tochter in der englischen Stadt Salisbury mit Anzeichen einer Nowitschok-Vergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Nowitschok ist ein geächteter Nervenkampfstoff. Das Attentat auf Skripal löste eine schwere diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus. Skripals Verbleib ist bis heute unklar, seine Tochter überlebte.

Der Fall Litwinenko – Vergiftung mit Polonium

Alexander Litwinenko hingegen starb nach einer Polonium-Vergiftung. Polonium ist ein stark radioaktives chemisches Element. Der Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB und seines russischen Nachfolgers FSB war ebenfalls Informant des britischen MI6. Er profilierte sich zudem als Kritiker des russischen Präsidenten Putin.

Lesen Sie auch: Neue Verfassung in Russland – Putin dürfte bis 2036 regieren

Litwinenko war ein enger Mitarbeiter des im März 2013 im britischen Exil mutmaßlich erdrosselten russischen Oligarchen und Putin-Gegners Boris Beresowski. Wie ein Zeuge 2007 der britischen Zeitung „The Sunday Telegraph“ sagte, wurde Litwinenko das Polonium vermutlich über vergifteten Tee verabreicht.