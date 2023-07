Sicherheitszusagen statt einer Einladung zum Nato-Beitritt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist mit deutlich weniger vom Nato-Gipfel in Litauen ab, als er sich erhofft hatte. Dennoch nannte er einen in der litauischen Hauptstadt Vilnius vereinbarten Sicherheitspakt mit der Gruppe sieben großer Industrieländer (G7) am Mittwoch einen "Sieg".

Kiew. Er ist die rechte Hand des Präsidenten – und wird immer beliebter. Andrij Jermak strebt nach ganz oben. Doch er hat eine Achillesferse.

Ob beim Nato-Gipfel in Vilnius, vergangenen Mai beim Staatsbesuch in Deutschland oder bei den eigenen Truppen in der Nähe von Bachmut – auf jeder Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist ein Mann im Hintergrund zu sehen, dessen Bedeutung für die Ukraine deutlich über seine formelle Position hinausgeht. Andrij Jermak.

Im Land gilt Jermak beinahe als mythische Figur. Der 51-jährige Jurist ist weder Parlamentsvorsitzender noch Regierungschef, sondern Selenskyjs Büroleiter – und damit nicht nur dessen rechte Hand, sondern unumstritten der zweite Mann in der Ukraine. Vor der Invasion im Februar 2022 warf die Opposition Jermak regelmäßig vor, prorussisch zu sein. Und während persönliche Kritik an Selenskyj inzwischen größtenteils verstummt ist, bleibt sein Bürochef auch jetzt noch im Visier: Jermak würde zu viel Macht an sich persönlich binden, lautet ein Vorwurf. Er sei eine Art graue Eminenz hinter dem Präsidenten.

Doch dass sich Selenskyj Schlüsselentscheidungen von jemanden diktieren lassen würde, ist kaum vorstellbar. Der Präsident galt schon als Chef der Fernsehproduktionsfirma Kwartal 95 als harter Verhandlungsführer. Jermak selbst beschreibt seine Rolle am ehesten so: „persönlicher Manager des Präsidenten“. Bei Waffenlieferungen und Sanktionen führt derzeit kein wichtiges Gespräch am Telefon von Jermak vorbei. Bei Verhandlungen darüber ist es Jermak, der stets an der Seite von Selenskyj steht – und nicht etwa Außenminister Dmytro Kuleba.

Rückblickend war es die bisher beste Personalentscheidung Selenskyjs, seinen kreativen, aber chaotischen Wahlkampfchef Andrij Bohdan durch Jermak als Leiter der Präsidialverwaltung zu ersetzen. Jermak ist einer der prominentesten Kenner des Urheberrechts im gesamten postsowjetischen Raum und war vor seiner politischen Karriere häufig in der Filmbranche tätig, später produzierte er sogar selbst einige Filme. Sogar seine größten Kritiker – wie etwa der Star-Journalist Dmytro Gordon – bezeichnen ihn als „zweifellos genialer Organisator“. Doch nicht jede Kritik an Jermak ist unberechtigt.

Der ukrainische Pärsident Wolodymyr Selenskyj und Andrij Jermak sind offensichtlich auf einer Wellenlänge. Foto: Pool /Ukrainian Presidentia / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Für Unverständnis sorgt bei den Ukrainern, dass Selenskyjs Büroleiter hartnäckig an seinem eigenen umstrittenen Stellvertreter für Sicherheitsfragen, Oleh Tatarow, festhält. Tatarow war während der Maidan-Revolution 2013/2014 im Sicherheitsapparat des damaligen Präsidenten Wiktor Janukowitsch tätig, der in Folge der Revolution nach Russland floh – und Tatarows Name tauchte auch bei den Ermittlungen der ukrainischen Antikorruptionsbehörden auf. Jermak verteidigt ihn dennoch: Tatarow sei fachlich hochqualifiziert, die Ermittlungen hätten mit seiner Tätigkeit im Präsidentenbüro nichts zu tun.

Auch die Gerüchte über Jermaks Machtgier kommen nicht von ungefähr: Die meisten Vertrauten von Selenskyj aus Zeiten von Kwartal 95 sind entweder aus Schlüsselpositionen ausgeschieden oder spielen keine prominente Rolle mehr – anders als Jermak, der zwar vor Selenskyjs Amtsantritt 2019 nicht zu dessen engem Umfeld zählte, dann aber trotzdem über Nacht zum außenpolitischen Berater aufstieg. Könnte Jermak gezielt Selenskyjs frühere Vertraute aus den Ämtern gejagt haben? Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Denn Akteure wie Selenskyjs Kindheitsfreund Iwan Bakanow, der Ex-Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, haben tatsächlich kaum Effektivität gezeigt – anders als Jermak.

Jermak: Sympathien für politische Botschaften per Emoji

Selbst die Spukaltionen, wonach der 51-Jährige eine Art Doppelagent Russlands ist, haben einen klaren Ursprung: Als Spitzenjurist in der Filmbranche pflegte Jermak vor dem Krieg viele Kontakte zum östlichen Nachbarn – wohl auch ein Grund, warum Selenskyj ihn als Chefverhandler für den Donbass-Krieg einsetzte. Jermak baute den direkten Kontakt mit einem engen Vertrauten von Wladimir Putin, dem stellvertretenden Leiter der russischen Präsidialverwaltung Dmitrij Kosak, auf – vorerst mit Erfolg.

Nach langjähriger Pause fanden wieder Gefangenenaustausche statt, es gab Truppenabzüge an wichtigen Frontstellen. Ab dem Sommer 2020 hielt ein Waffenstillstand an der Frontlinie zumindest für sechs Monate. Es war der einzige erfolgreiche Waffenstillstand im gesamten Donbass-Krieg. Der russische Einmarsch im Februar 2022 machte Jermak jedoch vom Chefverhandler zum Chefwaffenhändler.

Bei den Ukrainern gewinnt der einst eher gemütsarme Mann immer mehr Sympathien, etwa mit Emoji-Rätseln auf Twitter und Telegram, mit denen er auf Waffenlieferungen und Erfolge an der Front hinweist. Unter diesen Umständen ist es nicht mehr unvorstellbar, dass Jermak für das Präsidentschaftsamt kandidieren könnte, sollte Selenskyj auf die zweite Amtszeit verzichten. Fraglich nur, ob er dann noch an seinem Stellvertreter Tatarow festhalten könnte.

