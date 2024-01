Erfurt/Rudolstadt. Nach den landesweiten Aktionen mit Tausenden Teilnehmern am Montag sind auch am Dienstag weitere Zusammenkünfte geplant.

Mit einem Traktorenkorso sollen die seit Montag andauernden Bauernproteste in Thüringen fortgesetzt werden. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt am Dienstag sagte, sei während des Tages ein Traktorenkorso von Königsee über Rudolstadt nach Großkochberg (alle Saalfeld-Rudolstadt) angekündigt. Dabei könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Am Morgen waren noch keine Verkehrsblockaden bekannt. Am Montag waren in ganz Thüringen etwa 3780 Traktoren und andere Fahrzeuge bei den Aktionen im Einsatz.