Erfurt. Seit diesem Jahr besteht die Pflicht zur elektronischen Medikamentenvergabe. Die Bilanz der ersten Tage ist durchwachsen

Bei der E-Rezept-Pflicht seit Jahresbeginn holpert es noch. „Jeder kämpft derzeit noch mit den Abläufen. Technische Reibereien gibt es sowohl bei den Software-Systemen der Ärzte als auch in den Apotheken“, sagt Stefan Fink, Chef des Thüringer Apothekerverbandes. Im Großen und Ganzen laufe es aber ganz gut, so der Pharmazeut. Bei Hilfsmitteln und Rezepten in Altenpflegeeinrichtungen bleibe es vorerst weiter beim Papierrezept und damit bei zwei Rezeptwelten.