Erfurt. Hanno Müller über Licht und Schatten bei der E-Rezept-Pflicht

Massenstart mit Stockbrüchen - so könnte man in der Biathlon-Sprache den Einstieg in die E-Rezept-Pflicht bezeichnen. Jedes fünfte E-Rezept macht noch Schwierigkeiten, ergab eine Apotheken-Umfrage. Etwa 4,5 Millionen elektronische Verschreibungen in der ersten Januarwoche, bei 23 Millionen insgesamt, klingen nicht nach einem Durchbruch. Bei vielen Verordnungen bleibt es beim Papier und damit bei zwei Rezeptwelten.