Schleiz. Das zweite AfD-geführte Landratsamt im Freistaat, ein CDU-Generalsekretär als neuer Landrat - oder doch einer der anderen beiden Bewerber? Im Saale-Orla-Kreis steht am Sonntag der erste Stimmungstest für das Thüringer Superwahljahr 2024 an.

Zum Auftakt des Thüringer Superwahljahrs 2024 richten sich die Blicke am Sonntag auf den Saale-Orla-Kreis. In dem ostthüringischen Landkreis steht nicht nur die Wahl eines neuen Landrats an, sondern auch ein erster Stimmungstest für die anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen in diesem Jahr. Denn nach dem Sieg im Landkreis Sonneberg vergangenen Sommer macht sich die AfD Hoffnungen auf ein zweites Landratsamt im Freistaat.