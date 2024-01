Erfurt. Thüringer Gedenkstättenverbund

Wie und wo sollen junge Leute Geschichte lernen und erleben? Vertreter des Thüringer Geschichtsverbundes haben vom Land ein klares Bekenntnis zum Geschichtsunterricht gefordert. Hintergrund sind Pläne des Bildungsministeriums zur Neuordnung der Stundenverteilung an Regelschulen und Gymnasien. Demnach sollen für das neue Fach „Medienkunde und Informatik“ andere gesellschaftswissenschaftliche Fächer gekürzt oder zur Wahl gestellt werden. „Der Thüringer Geschichtsverbund spricht sich mit größtem Nachdruck dafür aus, an der bisherigen Stundenanzahl der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer festzuhalten und vielmehr noch die Möglichkeit des Unterrichts auch an außerschulischen Lernorten zu nutzen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der im Verbund zusammengeschlossenen Museen und Aufarbeitungsinitiativen. In Gedenkstätten, Erinnerungsorten und Archiven gebe es viel Expertise für die anschauliche Vermittlung historischer und politischer Bildung. In Thüringen widmen sich allein rund vierzig Verbände, Initiativen und Institutionen der Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit. Darunter sind KZ-Gedenkstätten, Grenzmuseen, die Stiftung Ettersberg mit dem Erfurter Gedenk- und Bildungsort Andreasstraße sowie die Oral-History-Forschungsstelle der Universität Erfurt.