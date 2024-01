Erfurt. 177.147 Blitze über Thüringen: Und der Klimawandel verstärkt in den kommenden Jahren die Gewitterneigung - es wird immer häufiger blitzen und donnern. Im Kyffhäuserkreis und im Thüringer Wald blitzt es derweil am häufigsten.

Thüringen muss sich in den kommenden Jahren auf mehr Gewitter einstellen, warnt der Deutsche Wetterdienst. „Die Klimaveränderungen haben auf das Auftreten von Gewittern und Blitzen große Auswirkungen“, erklärt Rüdiger Manig von der Wetterstation des DWD in Neuhaus am Rennweg. „Durch die weltweit ansteigenden Temperaturen verändern sich die Bedingungen in der Atmosphäre und die Gewitterereignisse werden intensiver und häufiger. Höhere Temperaturen führen zu einer verstärkten Verdunstung von Wasser und dies bedeutet, dass es mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre gibt. Dadurch erhöht sich das Potenzial für instabile Luftmassen – und das führt dann mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zur Ausbildung von Gewittern.“ Auch die Erwärmung der Ozeane fördere die Entstehung von starken Gewittern, so der Wetterexperte. Warmes Oberflächenwasser gebe erhebliche Mengen an Energie und Feuchtigkeit an die Atmosphäre ab.