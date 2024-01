Erfurt. Der Bundesgesundheitsminister will die Budgetierung ärztlicher Leistungen abschaffen - so reagieren die Thüringer Ärzte

„Die Entbudgetierung der Hausärzte ist ein Lichtblick für Hausarztpraxen, in denen die anfallende Menge an Behandlungen das bereitgestellte Leistungsbudget übersteigt.“ Mit diesen Worten kommentiert Annette Rommel, Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen (KVT) Ankündigungen des Bundes zur Entbudgetierung ärztlicher Leistungen in Hausarztpraxen. Die Budgets gibt es seit 2003. Ursprünglich sollten sie unnötige Leistungsausweitungen verhindern. Heute würden sie als Bremse für notwendige Behandlungen wirken, so die Ärztevertreterin. Im letzten Jahr hatte der Gesetzgeber dies bereits für die Kinder- und Jugendärzte beendet. „Wie lange der Gesetzentwurf auf sich warten lässt, werden wir sehen“, sagt Rommel.