Erfurt. Beim Leserfest am 3. Februar 2024 am Stausee Hohenfelden dürfen sich unsere Gäste auf die Hits von Helene Fischer und DJ Ötzi freuen. Die kostenlosen Karten gibt es jetzt.

Mit der mitreißenden Helene-Fischer-Cover-Show der Thüringer Sängerin Berit Finke aus Haßleben im Landkreis Sömmerda und den größten Party-Hits von DJ Ötzi, interpretiert vom Double DJ Anton aus Sinsheim (Baden-Württemberg), feiert unsere Zeitung am Samstag, dem 3. Februar 2024, mit 4000 Lesern das nächste exklusive Klub-Fest in der Thüringer Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden.

DJ Anton sieht DJ Ötzi nicht nur verblüffend ähnlich, seine Double-Show mit dessen Hits ist genauso mitreißend wie die vom Original. © Funke Foto Service

Funkelnde Geschichten am und auf dem Wasser

Fünf Millionen LED-Lämpchen lassen am Strand und auf dem Wasser über 200 Modelle in allen Farben funkeln und strahlen. Viele der Exponate erzählen kleine Geschichten, andere, wie etwa der neue Glühwürmchen-Park, verzaubern durch ihre buchstäbliche Ausstrahlung.

Kostenlose Karten jetzt erhältlich

Ab 16 Uhr können unsere Gäste die Glitzerwelt erkunden, um 18 Uhr beginnt das Bühnenprogramm. Die kostenlosen Tickets für das exklusive Leserfest können jetzt online bestellt oder in den Pressehäusern sowie bei unseren Servicepartnern abgeholt werden. Jeder Abonnent bekommt maximal vier Tickets. Kinder von 0 bis einschließlich 4 Jahren haben freien Eintritt und benötigen kein Ticket. Für einen reibungslosen Einlass ohne lange Schlangen gibt es fünf Zeitfenster, die nach Verfügbarkeit ausgewählt werden können.

Die kostenlosen Tickets gibt es unter thueringer-allgemeine.de/glitzerfest sowie in unseren Servicecentern und Pressehäusern.

ig