Fabian Klaus über eine Studie zu Bewegungsmangel

Corona lässt die Gesellschaft nicht los. Während allenthalben zu mehr Schutzmaßnahmen gemahnt wird, rücken die Spätfolgen der Pandemie nur sehr langsam in den Fokus. Eine Studie bescheinigt, dass sich Kinder noch weniger bewegen, als vor der Corona-Zeit.

Warum das so ist? Vereinsangebote sind in der Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen. Während zum Beispiel das Milliardengeschäft Profifußball nahezu ungehindert stattfinden konnte, wurde den Jüngsten das Kicken auf dem grünen Rasen untersagt. An Sportangebote in der Halle war kaum zu denken. Selbst Spielplätze waren anfangs dicht.

Die erzwungenen Verhaltensweisen aus der Corona-Zeit können bis heute offenbar nicht abgelegt werden. In der Konsequenz verschärft sich der Bewegungsmangel im Kindesalter. Was das für die Entwicklung der Jüngsten bedeutet? Verheerende Spätfolgen drohen.

Schon in der Corona-Pandemie haben vor allem die Kinder unter den Maßnahmen gelitten, die Regierungen auferlegt und beschlossen haben. Jens Spahn (CDU), einst Gesundheitsminister, sprach davon, dass man irgendwann einander viel verzeihen müsse. Ob das so kommt? Fraglich.

Denn während Regierende in der Corona-Pandemie schnell dabei waren, wenn es um Schulschließungen oder das Verhindern von Vereinssport ging, gibt es jetzt keine ernsthafte Unterstützung dabei, die Situation wieder umzukehren. Kinder und ihre Schwierigkeiten verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung. Das zu verzeihen, wird unmöglich.