Greiz. In der Kindertrauergruppe „Lebensfarben“ betreut Jeannette Reinhold vom Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Greiz Kinder und Jugendliche, die Angehörige verloren haben. Denn Kinder trauern anders als Erwachsene.

Tod und Trauer gehören ebenso zum Leben wie Freude und Hoffnung. Doch während Erwachsene von Verwandten, Freunden, Nachbarn und Kollegen aufgefangen werden, haben Kinder oft keinen Ansprechpartner, weiß Jeannette Reinhold vom Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst Greiz. Deshalb hat sie die Kindertrauergruppe „Lebensfarben“ gegründet, mit der sie Kinder und Jugendliche durch die dunkle Zeit begleitet. Wir haben mit ihr über den Umgang mit trauernden Kindern gesprochen.

Warum braucht es eine Kindertrauergruppe?

Weil Trauer auch für Kinder ein Thema ist, welches aber leider viel zu oft übersehen wird. Wenn es um Trauer geht, denken wir an traurige, weinende Erwachsene. Kinder trauern auf ihre eigene Weise, sind dabei manchmal wieder fröhlich und ausgelassen. Schnell heißt es dann, sie haben das schon überwunden, aber Kinder trauern halt anders. Sie sind auch traurig, aber meistens nur im Stillen. Vor dem betroffenen Elternteil, was genauso trauert, würden sie nie so ihre Gefühle zeigen.

Warum denn nicht?

Weil dann Mama oder Papa noch trauriger werden. Kinder wollen dann stark sein und den verlorenen Menschen ersetzen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht trauern, nicht auch Sorgen und Nöte haben. Aber oft bricht mit dem Tod eine Bezugsperson weg. Die Kinder unserer Trauergruppe haben mittlerweile so viel Vertrauen zueinander, dass sie über alle Dinge offen reden, auch über die Frustrationen, die sie erleben. Wenn sich Mama oder Papa nach dem Tod des Partners neu binden, jemanden kennenlernen, was natürlich schön ist, aber neue Herausforderungen mit sich bringt.

Wir haben etwa Achtjährige, deren Mutti ganz plötzlich verstorben ist. Sie kommen gern her, sind fröhlich, lachen, strahlen, freuen sich aufs Basteln, während die Oma gar nicht versteht, warum sie nicht traurig sind. Dabei sind sie es, sie zeigen es nur anders. Sobald das Gefühl wieder zu groß wird, gehen Kinder in den Ablenkungsmodus.

Die Kindertrauergruppe „Lebensfarben“ unterstützt Kinder (6 – 15) in Trauer. Durch die Begegnung mit Gleichaltrigen, die auch ein Eltern- oder Geschwisterteil verloren haben, fühlen sie sich besser verstanden. Gleichzeitig entlastet es die trauernden Eltern. © Ingo Glase | Ingo Glase

Ist das klug?

Ja, es ist natürlicher. Sie entscheiden, wie stark sie es vertragen, was wir Erwachsenen nicht machen. Wir werden depressiv. Kinder lenken sich ab, haben wieder Spaß und Lebensfreude.

Wie lange sind die Kinder in der Gruppe?

So lange, wie sie wollen, wie sie es brauchen, wir setzen da keine Grenze. Wir sind glücklicherweise noch klein genug, um das nicht definieren zu müssen.

Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen?

Jungs sind aktiver, haben andere Ventile, gehen lieber Fußballspielen, während die Mädels lieber schnattern und erzählen, basteln und kreativ sind. Einige Mädchen sind schon seit zwei, drei Jahren regelmäßig dabei, Jungs kommen eher sporadisch.

Wie reden Sie in der Gruppe über Trauer?

Wir wollen, dass die Kinder Spaß haben und sich aufeinander und die Gruppe freuen, aber wir versuchen, dieses Thema immer wieder einfließen zu lassen. Die Kinder entscheiden, wie viel sie davon erzählen. Spielerisch erreicht man da viel. Es gibt diesen Turm aus Bauklötzchen, reihum ziehen die Kinder die Steine aus dem Turm, bis er zusammenfällt. Vorab haben sie Fragen zum Thema Trauer auf die Steine geschrieben, die sie dann auch beantworten sollten. Da fließen dann auch mal die Tränen, aber es wird auch getröstet. Das ist eine Qualität der Trauerarbeit, das schaffen die meisten zu Hause nicht.

Wie weit sind die Kinder, wenn sie die Gruppe verlassen?

Sie sind so selbstständig und selbstbewusst, dass sie offen über ihre Gefühle sprechen können, aber trotzdem – und das ist das Wichtigste – Kind bleiben. Dass sie nicht unbedingt Mama oder Papa glücklich machen müssen, sondern in ihren eigenen Weg verfolgen.

Was haben die Kinder der Gruppe erlebt?

Mal sind Vater und Bruder bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, mal ist der Vater während der Corona-Pandemie an Covid verstorben, ohne dass sich die Familie von ihm verabschieden konnte. Ein Junge hat erst seine Mutti und wenig später die neue Partnerin seines Vaters verloren. Das sind schon harte Schicksalsschläge.

Wie schaffen Sie es, den Kindern wieder Lebensmut zu geben?

Unser Ziel ist es, ihnen das Selbstbewusstsein wiederzugeben, damit sie wieder auf ihre eigenen Kräfte und Gefühle vertrauen. Wir machen bei unseren Ausflügen das, was sich die Kinder wünschen, gehen wandern oder auf die Rodelbahn. Eine Wanderung ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Wir sind im Regen einen Berg hinabgelaufen. Unten im Tal riss der Himmel wieder auf – und wir sind beim nächsten Aufstieg der Sonne entgegengelaufen. Ein Mädchen hat sich dann mal umgedreht: Hinter uns war es noch dunkel, voller Trauer, vorn war das Licht, die Hoffnung. Mehr Symbolik geht nicht.

Wie trauert man heutzutage?

Sehr individuell. Denn in unserer Gesellschaft ist Trauer kaum noch sichtbar. Viele Rituale sind verschwunden. Es gibt kaum noch Menschen, die in Schwarz oder regelmäßig auf den Friedhof gehen. Aber für viele Kinder ist auch das wichtig, damit sie erleben, dass Tod und Trauer zum Leben gehören.

Ist ein Friedhof ein verbotener Ort für Kinder?

Auf gar keinen Fall.

„Thüringen hilft“, die Spendenaktion unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland, will die Arbeit der Kindertrauergruppe mit 3500 Euro für Ausflüge, Eintrittskarten, Materialien und Verpflegung unterstützen.