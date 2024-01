Elena Rauch über das Unwort des Jahres

Das war eine tagesaktuelle Punktlandung. Remigration stand ohnehin weit oben auf der Liste zum Unwort des Jahres. Doch spätestens seit die verstörenden Details eines rechten Geheimtreffens in Potsdam öffentlich wurden, ist nicht nur Kennern der einschlägigen Szene klar, was dieser harmlos wirkende Begriff tatsächlich meint: Die Deportation von Millionen von Menschen, die nicht in das rechtsextremistische Weltbild passen.