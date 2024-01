Weimar. Der Schöpfer des Erfurter Paradiesbaums starb mit nur 55 Jahren.

Im Oktober erst war Nihad Dabeet Gast der Achava-Festspiele. Nicht persönlich, der 7. Oktober und seine Folgen machten seine Reise aus Israel nicht möglich. So wurde der Künstler beim Schülerforum per Livestream zugeschaltet, es war eine bewegende Begegnung. Er sprach vom Alltag in Israel im Ausnahmezustand und von der gemeinschaftsstiftenden Idee des Ölbaums auf dem Erfurter Petersberg.

Seit 2020 steht dort der Baum aus Stahl, er schuf ihn mit der jüdischen Künstlerin Ruth Horam. Und er wuchs in den Folgejahren immer weiter, mit jedem Kupferblatt, das er anfertigte und gemeinsam mit Menschen aus Thüringen anbrachte. Mehr als 75.000 Blätter, 75.000 Zeichen, dass er in seiner Intention verstanden wurde: Das Gemeinsame wiegt mehr als das Trennende, und der Ölbaum, dieses uralte Friedenssymbol bezeugt es. Und immer, wenn er nach Thüringen kam, war er gefragter Gesprächspartner, die Arbeit mit jungen Menschen lag ihm besonders am Herzen. Hunderte Schülerinnen und Schüler lernten ihn kennen, sprachen mit ihm über Krieg und Frieden, über das Paradies und die menschliche Sehnsucht danach. Vor zwei Jahren schickte er mit ihnen einen Flugdrachen in den Erfurter Himmel. Einen Brückenbauer, nennt ihn Achava-Intendant Martin Kranz.

Dort, am Erfurter Paradiesbaum, lernte ihn auch der Holocaust-Überlebende Naftali Fürst kennen. Sie wurden Freunde. „Du hattest mir deine künstlerischen Träume in Israel und in Deutschland gezeigt. Eine bessere Gesellschaft aufzubauen, die auf Freundschaft und Frieden basiert“, schreibt Naftali Fürst.

Seine Teilnahme am Achava in diesem Jahr hatte Nihad Dabeet schon zugesagt, war voller Ideen und Pläne. Aber er wurde nur 55 Jahre alt. Nihad Dabeet starb am 15. Januar in seinem Atelier in Ramle. Sein Ölbaum, und die Sehnsucht, für die er steht, werden bleiben.

Am 21. Januar lädt Achava um 15 Uhr zu einer Gedenkfeier auf dem Erfurter Petersberg.