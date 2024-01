Erfurt. Elmar Otto über den langen Weg zum neuen Schulgesetz

Parlamentarische Mühlen mahlen mitunter langsam. Das lässt sich an der Novelle des Thüringer Schulgesetzes gut nachvollziehen. Die Drucksache des Entwurfs von CDU und FDP trägt das Datum 27. April 2022. Etwa ein halbes Jahr später legten Linke, SPD und Grüne mit ihren Vorstellungen nach.

Doch beide Paragrafenwerke passen in etwa so gut zusammen wie Feuer und Wasser. Während die Minderheitskoalitionäre ein Reformpaket anstreben, das auch umstrittene Änderungen bei der Lehrerausbildung vorsieht, fokussiert sich die Novelle von Christdemokraten und Liberalen auf Inklusion, die Rolle der Förderschulen und den Elternwillen.

Rot-Rot-Grün will außerdem eine gesetzliche Grundlage für digitalen Distanzunterricht, die Abschlussprüfung in der zehnten Klasse des Gymnasiums abschaffen und dass kleine Grundschulen stärker zusammenarbeiten.

In letzterem Punkt sieht die Opposition indes einen Angriff auf den ländlichen Raum, weil dadurch Dorfschulen gezwungen sein könnten, zu schließen. Und das Ende der Besonderen Leistungsfeststellung ist mit CDU und Freidemokraten erst recht nicht zu machen.

Damit sind die Fronten abgesteckt. Aber noch kein Kompromiss in Sicht. Der allerdings muss zwingend her. Das sind die Parlamentarier Schülern und Lehrern schuldig. Sie brauchen rechtssichere Regelungen und keine weitere Unruhe im Schulsystem. Und das noch in dieser Legislatur.